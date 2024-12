Un afectado por la DANA alaba la labor de los Ayuntamientos: "Hay empleados con gran humanidad luchando contra el sistema para defender a los vecinos"

Lluis, arquitecto técnico de la Universidad de Valencia y afectado por la DANAdel pasado 29 de octubre, se convirtió de la noche a la mañana en técnico del Ayuntamiento para ayudar a revisar los cimientos de las casas afectadas. "Me fui al Ayuntamiento y empecé a hacer revisiones", recuerda, ya que estas labores las estaban haciendo los propios voluntarios. "Había personas angustiadísimas y sin dormir porque no sabían si les iba a caer la casa encima", cuenta a Gonzo su motivación para ayudar.

"Yo las revisaba y luego avisaba al arquitecto del Ayuntamiento". Durante sus labores, ha "encontrado a empleados totalmente entregados y con gran humanidad luchando contra el sistema para defender a los vecinos", relata.

Asimismo, también expresa la indignación que sintió cuando llegó la "caballería". Llegaron "técnicos, políticos y gente muy profesional con mucha experiencia en situaciones similares" a las zonas afectadas y dijeron que "el trabajo sin organizar no sirve de nada". "Me encendí y les dije que estaban alejados de la realidad", ya que, hablaban de "seguros, permisos para entrar a las casas". "Unas cuestiones que no entendíamos, parecía que estaban recién aterrizados de Marte", señala.