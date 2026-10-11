Hoy, en Salvados, Gonzo descubre el lado más personal de Miguel Ríos: "Nunca he estado cómodo con los ricos"

Gonzo charla con el pionero del rock en español para repasar su vida y carrera y analizar la actualidad. Una entrevista íntima en la que el músico habla sin filtros de sus miedos, sus convicciones y su compromiso político, y comparte una comida con Maruja Torres y David Trueba.

Salvados se adentra esta noche en laSexta en el lado más personal de Miguel Ríos, una de las grandes leyendas del rock español. Gonzo acompaña al artista granadino, de 82 años, en una de las paradas de su gira para repasar su trayectoria musical, desde sus difíciles comienzos hasta el éxito internacional, y conocer sus reflexiones sobre la fama, el paso del tiempo y la actualidad política y social.

La emisión de la pasada semana consigue un gran seguimiento: la entrevista a Teresa Rodríguez es líder sobre su adversario directo con un 6,3% de cuota (+0,8 puntos sobre su rival), más de 750.000 seguidores de media y más de 2,3 millones de espectadores únicos, lo más visto del día en la cadena.

Pionero, padre del rock en español y leyenda viva de nuestra música, Miguel Ríos es una figura imprescindible para entender la historia cultural de España. Con 82 años, el incombustible artista granadino sigue con la pasión por el oficio intacta, y mantiene una energía que le lleva a dar conciertos de más de dos horas cada fin de semana. Desde el fulgurante éxito internacional del "Himno a la alegría" en 1969 y la revolución de los directos que supuso el mítico "Rock&Ríos" en 1982, Ríos ha roto moldes y ha profesionalizado una industria que hoy se rinde a su legado.

Salvados descubre el universo más íntimo del artista. Gonzo le acompaña en una de las paradas más emotivas de su actual gira: el Circo Price de Madrid, el mismo lugar en el que comenzó a forjar su leyenda hace más de 60 años. El programa muestra la adrenalina previa al directo y una charla personal donde la estrella granadina repasa su trayectoria vital y artística, reflexiona sobre el peso de la edad y la fama, y hace una incisiva radiografía sobre la actualidad política y social de nuestro país.

Los duros inicios, el estrellato y el compromiso con su ideología

Durante la entrevista, Miguel Ríos echa la vista atrás para recordar su infancia en Granada, marcada por la muerte prematura de su padre y por la figura capital de su madre. El músico relata sus difíciles comienzos en una capital que le advertía de que "el rock había muerto", las artimañas para abrir una grieta de libertad en la gris dictadura franquista y cómo gestionó un éxito mundial que le sacó de la pobreza, pero que nunca le hizo despegar los pies del suelo ni perder su conciencia de clase.

La amistad y el debate ideológico también aparecen en el programa. Gonzo acompaña a Miguel a una comida con la periodista Maruja Torres y el escritor cineasta David Trueba. Juntos recuerdan la eclosión social de los años ochenta y la ilusión que despertó la llegada del socialismo al poder. Ríos confiesa también su decepción actual con aquellos líderes en los que creyó, como Felipe González o Alfonso Guerra.

Ríos no rehúye ningún tema de actualidad. El cantante reflexiona sobre la atomización y las disputas internas de la izquierda y confiesa el miedo que le produce la normalización y el auge de la ultraderecha. Y no se muerde la lengua al recordar el "No a la guerra" o condenar el genocidio en Gaza. Una defensa de la dignidad humana que mantiene firme desde el escenario, aunque ello provoque que parte del público se levante y se marche de sus conciertos.

El rockero confiesa a Gonzo sus miedos frente al paso del tiempo, el temor al Alzheimer y la dependencia, y el recuerdo constante del consejo que le dio su madre: "No te vayas a hacer viejo en un escenario". El retrato de un hombre al que, como también le decía su madre, ya nadie le podrá quitar lo bailado.

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