La relación de Mario Conde con el rey Juan Carlos era tan estrecha que terminó convirtiéndose en su banquero. Sin embargo, él ha dejado claro que no conocía ni sus inversiones ni sus negocios porque no quería saber nada sobre asuntos económicos que no llevase él mismo. "¿De verdad quiere que nos creamos que el Rey no consultaba sus inversiones con su banquero de confianza?", le ha preguntado Gonzo. "Yo le puedo decir que si a mí me hubiera consultado el Rey algo de inversiones financieras distintas a la de Asturiana, ahora mismo le diría: 'Sí, me lo consultó'", ha respondido de forma tajante.

Además, ha dejado claro que tampoco le asesoró sobre paraísos fiscales. "Si me lo hubiera preguntado, se lo habría explicado", ha indicado reconociendo que no le hubiese parecido mal hablarle sobre ello.