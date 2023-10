Gonzo arranca su programa más personas con una sincera confesión: "Es, sin duda, el Salvados que más me ha costado hacer porque, por primera vez, soy uno de los protagonistas de la historia que os vamos a contar". Y es que Gonzo fue alumno en el Colegio Apóstol Santiago de Vigo, uno de los centros de los Jesuitas investigados por abusos a alumnos.

Tras visitar a sus padres en su casa para recordar algunos momentos de su infancia, Gonzo queda con dos excompañeros del colegio con quienes recuerda terribles situaciones que tuvieron que vivir. El propio periodista denuncia el bullying que sufrió con solo seis años por parte de profesores de los Jesuitas: "Había violencia física potente, insultos...".

Un exalumno de los Jesuitas, sobre la violencia que sufrían: "Uno te tiraba del pupitre a manotazos..."

Además, un exalumno destaca que conocían a algunos profesores por "el tipo de violencia" que ejercían sobre los niños. "Aguado te levantaba tirándote de las patillas, Eliberto daba manotazos que te tiraban del pupitre...", señala, tras lo que una excompañera habla de los abusos que sufrió ella por parte de un profesor con 14 años. "Nos hacía fotos y nos decía la pose que teníamos que poner. Eso no se le puede hacer a una niña", denuncia.

Una exprofesora cuenta cómo se enteró de los abusos a un alumno

Tras hablar con ellos, Gonzo visita a Didí, una exprofesora que le cuenta cómo se enteró de los abusos sexuales que sufrió un alumno. "Lo llevé al cuarto de baño y lo lavé, y lo metí en la sala de profesores. Fui al despacho de Aguado llorando y le dije: 'Hermano, nos pasó lo peor que nos puede pasar en la vida', y él me dijo: '¿Murió algún niño?' y yo le dije que peor que eso, y se lo conté. Se puso de pie, se agarró la cabeza y se volvió loco. Por eso te digo que no se sabían las cosas. Era un jesuita, un enfermero, un hermano, pero Aguado no sabía lo que estaba pasando", recuerda la exprofesora de Gonzo. La persona que había cometido esos abusos sexuales era el enfermero del centro a quien, lejos de expulsarlo de los Jesuitas, se le trasladó a otro centro.

¿Qué hacía yo tocando el pantalón del cura?: la reflexión de una víctima de abusos

Gonzo también habla con una víctima que sufrió abusos sexuales por parte de un cura, quien lo llevaba a "confesarse" con solo seis años. "Obviamente el recuerdo lo tienes, el olor del sebo de la nariz del cura, el pantalón gris del cura, y cómo mi mano iba al pantalón. ¿Qué hacía yo tocando el pantalón del cura?", se pregunta, tras lo que subraya que "fueron dos años en los que las confesiones eran así".

Un jesuita asegura que no eran "conscientes de la gravedad de los hechos"

Por último, Gonzo habla con Antonio Allende, responsable de la Compañía de Jesús para los 68 centros educativos de España, quien asegura que no se dieron cuenta de los abusos que sufrieron alumnos del centro, unas palabras de las que duda el conductor de Salvados: "Aquí hablo como exalumno. Es difícil de creer lo de que no se enteraran de lo que estaba pasando, porque en mi colegio de las cosas que pasaron nos enteramos todos".

Sin embargo, el jesuita insiste en que no eran "conscientes de la gravedad de los hechos y de lo que esto suponía". "No sabíamos el impacto que esto estaba generando y de lo que estas personas realmente estaban haciendo. Yo quiero pensar que realmente no nos dábamos cuenta de la gravedad del tema", subraya.

La emotivas palabras de Gonzo a una víctima de abusos

Finalmente, Gonzo se despide cariñosamente de los compañeros y la exprofesora que accedieron a hablar con él en Salvados. En concreto, dedica unas emotivas palabras a una víctima de abusos sexuales, quien perdió a su mujer hace dos años: "Nunca llovió tanto que no despejara. Espero que esto sea el final de una 'lluvia' que ha sido muy fea para ti".