Gonzo entrevista en Salvados a Antonio Allende, responsable de la Compañía de Jesús para los 68 centros educativos de España. El periodista le pregunta por los abusos que sufrieron alumnos en colegios de los Jesuitas, a lo que Allende responde que han abierto "una investigación para ver lo que pasó", ya que es, según dice, algo que les "ha llegado desde fuera". "Nosotros no nos hemos dado cuenta", asegura.

"Aquí hablo como exalumno. Es difícil de creer lo de que no se enteraran de lo que estaba pasando, porque en mi colegio de las cosas que pasaron nos enteramos todos", responde entonces Gonzo, tras lo que el jesuita defiende que "todo el mundo dice que lo sabía, pero cuando uno se pone a investigar de verdad, como son cosas de personas que o están muertas o no hay archivos, es dificilísimo saber qué pasó". "¿Que había cosas que pasaban? Sí. ¿Que no se les daba la importancia que debía de habérsele dado? Sí. ¿Que había una cultura en la compañía y en la educación en general de silencio sobre estas cosas? Eso era clarísimo", confiesa el representante de los Jesuitas.

Así, el conductor de Salvados destaca que en su colegio, el Apóstol Santiago de Vigo, "había profesores que pegaban y humillaban de forma habitual". "Yo no sé si pasó en su colegio cuando era alumno", apunta el Gonzo, tras lo que Antonio Allende reconoce que "sí lo había", "Yo fui alumno en Gijón, y eso ocurría, pero era lo que se consideraba normal en la época, y ahora nos parece una barbaridad", manifiesta.