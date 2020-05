Fernando Romay, leyenda del baloncesto español, habla en laSexta Noche acerca del coronavirus y de una de sus jugadas más recordadas: su tapón a Michael Jordan en la final de Los Ángeles 84.

El pívot bromea acerca del hecho de que esa jugada no aparezca en 'The Last Dance', el documental que se está emitiendo sobre la figura del '23' de los Chicago Bulls. "Parece mentira, 20 años jugando y por un segundo... No lo pusieron porque lo cortó él. Está traumatizado", asegura entre risas.

Sobre la pandemia del coronavirus, Romay aboga por una frase de Cristóbal Rodríguez, excompañero suyo y médico en la Selección, que les decía: "Tan efímera es la gloria como la miseria".

"La miseria se va a pasar, pero tenemos que hacerlo con tranquilidad", defiende.