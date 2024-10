Sin útero. Así se quedó Nieves tras implantarse el Essure. Todo, por la falta de información. Así se lo contó a Gonzo, en Salvados, donde afirmó que una vez se hizo las pruebas de alergia, después del implante, supo que era alérgica al níquel, uno de los elementos que conformaban este método anticonceptivo y sobre el que tampoco tuvo información.

"Tenía alergia a todo eso. Al níquel. Me recomendaron quitar ese cuerpo extraño. Nunca me hicieron pruebas, pero era tan fácil como preguntarme. Esto está compuesto de tal y de tal. El médico me dijo que me tenían que quitar el útero", cuenta.

Y responde a Gonzo: "¿Que cómo me siento como mujer? Ya no me siento mujer Mi vida, en pareja sobre todo... Fatal. No termina de remontar. Es para toda la vida".