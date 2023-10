La noticia de la muerte de Xavi impactó a todos aquellos que conocían al joven. En Salvados, Iñaki, Gaizka y Sufi, tres de sus amigos más cercanos, recuerdan cómo se enteraron de la noticia. "Me escribe su hermano y me dice: 'Tío, el Xavi, uf...'. Le hago una videollamada y le veo llorando, me dice lo que ha pasado y me quedo en blanco", confiesa.

Gaizka, por su parte, estaba en el supermercado cuando recibió la llamada: "Tenía un par de latas en la mano, se me cayeron y me quedé en blanco. No podía entenderlo".

"¿Creéis que hay gente que se aprovecha?", pregunta Gonzo a Iñaki, Gaizka y Sufi al recordar a Xavi, su amigo que falleció mientras trabajaba en una fábrica de Cornellà de Llobregat. Para Gaizka, "indudablemente" es así: "Xavi podría haber sido cualquier otro". Iñaki añade que, si pudiesen, estarían "trabajando con corbata".