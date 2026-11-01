"En el dolor de la retirada todos somos iguales": Almudena Cid, sobre el reencuentro con sus compañeros deportistas de Atlanta 96

La exgimnasta habla con Gonzo de la emoción que le produce reencontrarse con otros deportistas de Atlanta 1996, treinta años después de unos Juegos que marcaron sus carreras. Un evento al que le acompañan las cámaras de Salvados.

Almudena Cid se prepara para reencontrarse con otros deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, cuando se cumplen tres décadas de aquella cita. En Salvados, Gonzo le pregunta por el homenaje que prepara el Comité Olímpico Español para los participantes de aquellos Juegos y por la posibilidad de volver a coincidir con compañeras y rivales de entonces.

La exgimnasta reconoce que la iniciativa le ha sorprendido "para bien". El encuentro le permitirá volver a ver a los deportistas con los que coincidió en Atlanta. Cuando Gonzo le pregunta si le hace ilusión, Cid responde que sí, aunque pone el foco en lo que ha cambiado desde entonces: "Estamos todos retirados".

La exdeportista reflexiona sobre la relación entre los atletas durante los años de competición. "El deportista es muy individualista. Cuando está en activo, solo piensa en él", explica. Almudena considera que esa actitud responde a la propia estructura de la alta competición: "Y es normal, porque sobrevives a una estructura y un sistema muy complicado".

Sin embargo, cree que la perspectiva cambia cuando termina la carrera. "En la retirada todos somos iguales", sentencia. Para Cid, el palmarés y los resultados dejan de marcar las diferencias cuando llega el momento de afrontar el final de la vida deportiva. "Da igual el título que hayas tenido, que en el dolor de la retirada todos somos iguales", insiste.

La reflexión conecta con el tema central del programa de Salvados de hoy, que acompaña a la exgimnasta y recoge los testimonios de otros deportistas para mostrar qué sucede cuando se apagan los focos y se retiran de la alta competición. El homenaje a los participantes de Atlanta se convierte así en una oportunidad para reencontrarse, pero también para reconocer una experiencia compartida: la dificultad de adaptarse a una vida sin la estructura, las exigencias y la identidad que proporcionaba el deporte de élite.

No en vano, Almudena es una de las fundadoras de una plataforma para una jubilación justa y una de las pioneras en denunciar la situación de los deportistas, que no cotizan a la Seguridad Social mientras dedican su vida, su esfuerzo y su tiempo al completo a entrenar para representar a España en las competiciones internacionales. La situación de muchos de los entrevistados por la exgimnasta, que aprovecha este evento del COE para charlar con ellos acerca de este asunto, es poco menos que indignante.

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