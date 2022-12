Alfonso Guerra protagonizó una conferencia en Cornellá, lugar donde se crió Jordi Évole, que se ha dirigido a Guerra para trasladarle la opinión de algunos de los vecinos de su ciudad: "Yo era de los que iba a los mítines y me da la sensación de que se ha derechizado".

Pero el exvicepresidente ha defendido su postura: "Mi trayectoria no tiene que hacer méritos, yo soy una persona de izquierdas, sincera y, en cierto sentido, valiente. Que me vengan cantamañanas a decir que Aznar me ha copiado un discurso, pues que digan lo que quiera".

Además, el político asegura que es asumible ese sentimiento "porque ve cómo los políticos allí le cuentan esa historia".

Alfonso Guerra alerta sobre el futuro de España: "Cuando sólo quedan extremistas, un dictador para la fiesta"

El exvicepresidente del Gobierno asegura en este vídeo de Salvados que "el incremento de la desigualdad trae al extremismo y a los nacionalistas".

Alfonso Guerra, sobre el independentismo: "Utilizan la televisión pública y el adoctrinamiento en las escuelas"

El exvicepresidente del Gobierno considera que a los independentistas no se les debe ceder nada y asegura que utilizan el adoctrinamiento en la televisión y las escuelas.

La opinión de Alfonso Guerra sobre el juicio del 'procés': "Los independentistas catalanes dieron un golpe de Estado"

Alfonso Guerra se pregunta por qué "se levanta la voz sólo cuando se trata de políticos nacionalistas, si hay muchos presos en prisión provisional".