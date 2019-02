La opinión de Alfonso Guerra sobre el juicio del 'procés': "Los independentistas catalanes dieron un golpe de Estado"

Jordi Évole le muestra a Alfonso Guerra unas declaraciones en las que Felipe González decía que prefería que "los líderes políticos que han vulnerado la legalidad estén en la calle hasta que no sean condenados de manera firme".

El vicepresidente del Gobierno defiende que "la prisión provisional existe. En España hay más presos en provisional que con condenas y nadie levanta la voz por esos miles, sólo cuando se trata de políticos nacionalistas, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? ¿que el político tiene cobertura especial?"

Asegura, además, que "está claro que hay un delito porque, según el artículo 92, puede haber referéndum consultivos que convoca el rey a petición del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Estos políticos han convocado dos referéndum por su cuenta sin atender a la Constitución. Además, han presumido de hacerlo".

Para finalizar este fragmento, el presentador de Salvados le pregunta por la proposición de ley con la que "el Congreso anuló las penas por convocar un referéndum ilegal", algo que Guerra niega.

Y en referencia a Puigdemont, asegura que "este señor anda por Europa ofendiendo a España, difundiendo que es un país donde no se respetan los derechos, y ahora que llamarle golpista no ayuda. No hombre, es un golpe de Estado".

