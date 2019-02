Alfonso Guerra, sobre el independentismo: "Utilizan la televisión pública y el adoctrinamiento en las escuelas"

Alfonso Guerra ha puesto en duda la mayoría independentista en el Parlamento catalán, y ha querido recordar que quien ha ganado en Cataluña es un partido constitucional, refiriéndose a ciudadanos.

Asegura, además, que la suma que ha acabado convirtiendo en presidente a Quim Torra ha sido dada por diversos factores de manipulación: "Utilizan el dinero para eso, utilizan la televisión pública y la privada, aunque mucho más la pública, y utilizan el adoctrinamiento en las empresas".

"Yo he visto los libros que usan para enseñar a escribir y a leer", explica en referencia al adoctrinamiento en Cataluña: "Si todos los días le dicen a usted que España nos roba, ¿cómo no se va a creer usted que España nos roba?"

Jordi Évole le ha preguntado sobre los condicionantes que los gobiernos ejercen sobre las televisiones públicas, a lo que Guerra ha querido apuntar que "todas tienen un plus", pero diferencia la catalana: "Aquello no es un plus, es la exclusiva".

"Yo a los independentistas creo que no hay que ceder nada", concluye de forma contundente el socialista sobre las cesiones que se les otorgan a dichos partidos.

