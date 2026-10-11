El alegato de Miguel Ríos a favor de los impuestos: "Es justo que si yo gano un año un pastón me quiten el 52 %"

Miguel Ríos defiende en Salvados los impuestos y explica que nunca quiso acumular riqueza ni alejarse de sus orígenes obreros, una convicción que relaciona con su trayectoria y su ideología política.

Miguel Ríos defiende los impuestos y que quienes más ganan deben contribuir en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos. En Salvados, el cantante explica a Gonzo que su relación con el dinero siempre ha estado condicionada por una idea de justicia social y por el recuerdo de la familia obrera de la que procede.

"Una de las enseñanzas que me dio 'El himno a la alegría' es que no quería ser el más rico del cementerio", afirma. El éxito internacional de aquella canción le permitió mejorar su situación económica, pero no despertó en él el deseo de acumular riqueza ni de cambiar radicalmente de estilo de vida. También se le acercó otro tipo de gente que él mantuvo al margen de su vida: "Yo era un tío de la calle, sabía cómo venían y ellos tenían más reparo a que yo les parara los pies que a metérmela doblada".

"No quería vivir en una casa mejor de la que tenía. No he tenido nunca sueños de grandeza", explica. Siempre ha sido consciente de sus orígenes y no ha querido alejarse demasiado del entorno social en el que creció. "Yo tengo muy presente el estrato social del que he salido y no me ha gustado mucho separarme de ese estatus", señala. Para Ríos, la riqueza no puede entenderse al margen de las desigualdades. "Me jodía. Se nota que si un tío tiene mucho es porque otro tiene muy poco", afirma al recordar que desde joven se sintió incómodo con los ricos.

Esta forma de entender el dinero explica su defensa de los impuestos. El cantante considera razonable que una persona que obtiene grandes ingresos aporte una parte importante al Estado. "Me parece que es justo que si yo gano en un año un pastón, me quiten el 52 % o el 55 %, que llegamos a pagar", sostiene. "Porque tiene que haber carreteras y tiene que haber hospitales", explica.

Miguel también recuerda una conversación con Felipe González en la que el expresidente le ofreció una manera práctica de afrontar el pago de impuestos. "Miguel, lo más práctico es que pienses que has ganado la mitad de lo que has ganado", le dijo, según cuenta el cantante.

Miguel Ríos explica que su conciencia de clase viene de lejos. "Desde muy pequeño me di cuenta de que estaba incómodo con los ricos", reconoce. Al cantante le molestaba la desigualdad porque, a su juicio, "si un tío tiene mucho es porque otro tiene muy poco". Sin embargo, aclara que no desarrolló una conciencia política desde niño ni por las experiencias de su familia durante la Guerra Civil: "En mi familia no ha habido nadie represaliado". Fue después de instalarse en Madrid y llevar un tiempo viviendo allí cuando empezó a adquirir esa conciencia.

Aunque cantó en fiestas del Partido Comunista -y Víctor Manuel ya era uno de sus mejores amigos-, Ríos asegura que la fe socialista le llegó antes y que nunca llegó a militar en ningún partido. "El comunismo, como ideología, me parecía extrema", afirma.

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