Alberto Rodríguez rompe su silencio en una entrevista con Gonzo para Salvados tras perder el acta de diputado en el Congreso.

El que fuera representante canario en el hemiciclo desvela en este vídeo cómo se enteró de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo, que le condenó por agredir a un policía durante una manifestación.

"Me llamó Meritxell Batet directamente. Me dijo que me iban a despojar del acta por la situación. Que le causa dolor porque la relación siempre ha sido buena, pero que es lo que tiene que hacer", explica.

Tras recibir esta noticia, asegura, él le dijo "mira, yo creo que esto es una cacicada tremenda y en la sentencia no pone eso". Asimismo, le dijo a la presidenta de la Mesa que ella estaba "haciendo el trabajo sucio que otros no se atrevieron a hacer". "El PSOE es quien le ha robado el acta a 64.000 canarios y canarias", ha sentenciado.

La entrevista completa se emitirá el próximo domingo a partir de las 21:30 horas en laSexta, pero sobre estas líneas puedes ver un adelanto de la conversación en Salvados.