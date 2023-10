Este domingo, Gonzo charla en Salvados a las 22:30 horas con una de las campeonas del mundo de fútbol. Se trata de Aitana Bonmatí, la joven jugadora del Barcelona que fue galardonada como la Mejor Jugadora del Mundial de Sidney (MVP) ¿Recuerda Aitana dónde esta cuando vio el discurso de Luis Rubiales en la asamblea? ¿qué es lo que más le indignó?

"Es cierto que algo que ha sonado mucho son los aplausos que hubo en esa asamblea", destaca la futbolista, que afirma que "al final estaban apoyando a algo que había sucedido (el beso no consentido a Jennifer Hermoso) y que muchas de esas personas habían visto". Preguntada sobre las explicaciones de algunos de los que aplaudieron afirmando que fueron forzados, Aitana Bonmatí responde tajante: "Viniendo de la Federación me lo puedo creer". No te pierdas la entrevista completa este domingo, a las 22.30 horas en laSexta.