La advertencia de Rufián a Pedro Sánchez: "Usted va a ir fuera por cobardía en lo social"

Gabriel Rufián analiza ante Gonzo en Salvados el papel del Gobierno en la problemática de la vivienda. El político catalán advierte a Pedro Sánchez.

Gabriel Rufián tiene claro qué puede acabar pasando factura a Pedro Sánchez. El portavoz de ERC señala directamente a uno de los motivos por los que, según sostiene, el presidente del Gobierno puede terminar fuera del poder: "Usted va a ir fuera por cobardía en lo social".

Rufián hace esta advertencia durante su conversación con Gonzo en el particular experimento que plantea Salvados para medir hasta qué punto las ideas y propuestas de la izquierda conectan realmente con la ciudadanía. El programa reúne a cinco ciudadanos de distintas generaciones y sensibilidades progresistas al otro lado de un falso espejo, mientras el portavoz de ERC escucha sus opiniones y reacciona a ellas en tiempo real.

La vivienda es uno de los asuntos que provoca el análisis más crítico de Rufián hacia el PSOE. El portavoz de ERC cuestiona los vínculos entre los grandes partidos y las grandes constructoras y sostiene que "los nombres de los políticos cambiaban" en los casos de corrupción de las últimas décadas, mientras que "los nombres que siempre se mantienen" son los de las empresas constructoras.

"Financian campañas, financian partidos", apunta Rufián. Y pone como ejemplo la actuación del Gobierno: "Lo primero que hace Pedro Sánchez para hablar de vivienda es reunir a todas las grandes constructoras del país".

Gonzo le pregunta entonces si "el PSOE le tiene miedo a las constructoras". Rufián responde que "el PSOE le tiene miedo al poder" y sostiene que el partido "puede estar en Moncloa, pero no manda".

El portavoz de ERC considera que el Gobierno está siendo condicionado por una parte del Estado y le advierte a Sánchez directamente: "Te van a meter en la cárcel igual"

"Te van a meter en la cárcel igual, que te van a putear igual", insiste. "Yo al presidente le he dicho mil veces: 'Es que usted no va a ir fuera por... Usted va a ir fuera por cobardía en lo social'", sentencia.

"¿Qué van a hacer? ¿Perseguir a tu mujer? ¿Perseguir a tu hermano? ¿Perseguir a tu partido?", añade Rufián.

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