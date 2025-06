"No sé ni qué es la Recopa de Europa": Mamen Mendizábal, arrepentida tras perder el comodín del acompañante

A cuatro preguntas del millón de euros, Mamen Mendizábal se enfrenta sin comodines a los 50.000 euros. La periodista, que ha invitado a su amigo y periodista Carlos Martínez, para "cubrir sus lagunas" en lo deportivo, ha lamentado llegar a la pregunta número 12 y no tener la ayuda del acompañante. Y es que Mamen se encuentra sin comodines enfrentándose a la siguiente pregunta deportiva.

"¿Cuántas recopas europeas de fútbol consiguieron los equipos españoles antes de que desapareciera esta competición en 1999?", le pregunta Juan Bonet, a lo que Mamen Mendizábal se echa las manos a la cabeza.

"Martínez ahora mismo arrasaría, y yo no tengo ni idea, no sé ni lo que es la recopa europea de fútbol... ¡Si me planta ahora me llevo 30.000 euros?", plantea la periodista, a lo que Juanra Bonet responde entre risas: "Sí, voy al cajero y lo saco".

¿Se habrá plantado? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.

