Una ecuación de primer grado pone contra las cuerdas a una concursante de ¿Quién quiere ser millonario?: "2(3x-2)=8"

¿Sabrías despejar la x de la siguiente ecuación, por 2.500 euros (hipotéticos, claro)? 2(3x-2)=8

Para que te sea más sencillo, te damos cuatro opciones: a) x=-4, b) x=-2, c) x=2 o d) x=4.

"Me voy a poner las gafas porque no veo 'na' ni con la vista ni con la mente", bromea Victoria. La concursante de ¿Quién quiere ser millonario? está algo preocupada porque no consigue tener clara cuál es la respuesta correcta. "Jolín, es que yo no soy de mates. Se nota, ¿no?", le pregunta a Juanra Bonet.

El presentador la tranquiliza: "En esta silla, con estas cosas, nadie es de nada y se duda de todo". "Es que esto lo tengo ya muy olvidado... voy a pedir el comodín del 50%", asegura. Victoria descarta los números negativos y sigue echando cuentas. "¿Algún matemático en la sala?", pregunta a los allí presentes.

El comodín no la ayuda en nada porque deja las dos opciones que ella contempla. Tras darle muchas vueltas, consigue dar con la respuesta correcta.

