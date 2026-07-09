La reflexión de 'la Paqui' sobre el público tras su actuación: "Si hay gente agradable, como si somos tres"

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, 'Princesas de Barrio' recupera una de las actuaciones de 'la Paqui' en las fiestas patronales de Villanueva de Alcardete donde comparte una reflexión sobre el público que demuestra su pasión por la música.

En este fragmento recuperado de 'Princesas de Barrio', las cámaras de laSexta acompañan a 'la Paqui' durante una de sus actuaciones en las fiestas patronales de Villanueva de Alcardete. Allí la recibe Jorge Luis, alcalde de la localidad, encargado de inaugurar la celebración.

Antes de comenzar el concierto, la protagonista observa al público congregado frente al escenario y deja una reflexión que resume su manera de entender la música. "Lo importante no es la gente, sino qué tipo de gente hay. Si hay gente agradable, que se implica, como si somos tres", afirma con total naturalidad.

En el vídeo puede verse la actuación completa de la Paqui, que transcurre con normalidad hasta que un inesperado apagón deja el escenario completamente a oscuras, obligando a interrumpir el espectáculo de forma repentina.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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