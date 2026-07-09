Ahora

Princesas de Barrio

La reflexión de 'la Paqui' sobre el público tras su actuación: "Si hay gente agradable, como si somos tres"

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, 'Princesas de Barrio' recupera una de las actuaciones de 'la Paqui' en las fiestas patronales de Villanueva de Alcardete donde comparte una reflexión sobre el público que demuestra su pasión por la música.

La reflexión de 'la Paqui' sobre el público tras su actuación: "Si hay gente agradable, como si somos tres"

En este fragmento recuperado de 'Princesas de Barrio', las cámaras de laSexta acompañan a 'la Paqui' durante una de sus actuaciones en las fiestas patronales de Villanueva de Alcardete. Allí la recibe Jorge Luis, alcalde de la localidad, encargado de inaugurar la celebración.

Antes de comenzar el concierto, la protagonista observa al público congregado frente al escenario y deja una reflexión que resume su manera de entender la música. "Lo importante no es la gente, sino qué tipo de gente hay. Si hay gente agradable, que se implica, como si somos tres", afirma con total naturalidad.

En el vídeo puede verse la actuación completa de la Paqui, que transcurre con normalidad hasta que un inesperado apagón deja el escenario completamente a oscuras, obligando a interrumpir el espectáculo de forma repentina.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump recula y asegura que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "numerosos pagos" a la OTAN
  2. La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por ser "desproporcionada" y acusa al juez Peinado de "confabular"
  3. El juez concluye que el exDAO agredió sexualmente a una subordinada y transforma la causa en sumario
  4. Hay problemas con las bajas, pero no los que dice Feijóo: no hay médicos de cabecera en fin de semana y solo 500 médicos inspectores que las revisen
  5. Imputan al antidisturbios que agredió por la espalda a una docente valenciana durante una protesta educativa
  6. Al menos 12 heridos, uno de ellos por una cornada en el brazo, en un tercer encierro de San Fermín con muchas caídas