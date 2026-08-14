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Alfonso Arús alucina con el hombre que se quedó dormido en el cine y acabó encerrado 12 horas: "Empanado"

Un hombre de 51 años se quedó dormido durante una película y nadie se percató de que seguía dentro del cine al cerrar. Aquí puedes ver el momento cuando despertó.

Alfonso Arús alucina con el hombre que se quedó dormido en el cine y acabó encerrado 12 horas: "Empanado"

"Para empanado este hombre", comentaba alucinado Alfonso Arús, en este viral que recupera Aruser@s Fresh, con los vídeos más comentados durante la temporada. Se trata de un hombre de 51 años que se quedó dormido mientras veía una película. Tras no haber sido visto por el personal del establecimiento se quedó en el interior durante 12 horas. "Dice mucho del cine, sobre todo de lo cómoda que era la butaca", comentaba entre risas María Moya, a lo que Arthus Arús preguntaba sorprendido: "¿Pero eso cuántas películas son?".

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