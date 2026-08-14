Aruser@s Fresh
El viral del hombre que se juega la vida por recuperar su móvil al borde de las cataratas de Iguazú
El hombre no dudó en bajar por la estructura del puente para intentar recuperar su teléfono, que había caído al agua en las cataratas de Iguazú.
En Aruser@s Fresh, el programa que recupera algunos de los virales más comentados de la temporada de Aruser@s, recuperamos este vídeo que dejó a los colaboradores completamente alucinados. Las imágenes, grabadas en las cataratas de Iguazú, muestran a un hombre bajando desde un puente para intentar recuperar su teléfono móvil, que había terminado en el agua. Aunque a primera vista parece tener la situación bajo control, se encuentra en un tramo en el que el agua continúa avanzando y muy cerca de una zona de caída en picado. El hombre consigue hacerse con el teléfono y, agarrándose a la estructura, logra volver a subir al puente ante la mirada de quienes contemplaban la escena. "Por un móvil se hace lo que sea, incluso jugarte la vida", comentaba Alfonso Arús.
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