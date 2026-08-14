El monólogo de Florentino Fernández sobre cómo sobreprotegemos ahora a los niños: "No tenemos hijos, tenemos testigos protegidos"

"Y así están los niños, que están lelos. Llega el fin de año y no saben ni encender petardos... y no digamos ya liarlos", decía Florentino Fernández en este divertido monólogo de El Club de la Comedia.

Florentino Fernández convirtió la crianza moderna en el blanco de sus bromas durante su monólogo en El Club de la Comedia, donde aseguró que, aunque comparte la educación de su hijo "al 50%", en realidad el reparto consiste en que "yo opino y ella decide". El humorista explicó que incluso cuando coincide con su pareja es para constatar que protegen demasiado a su hijo, hasta el punto de bromear con que solo dejará de jugar solo en la calle "cuando cumpla los 18 años". "Ahora estamos tan pendientes de los niños que no les dejamos ni siquiera salir a la calle por si les secuestran. Coño, que no tenemos hijos, que tenemos testigos protegidos", resumió entre las risas del público.

El cómico contrapuso esa realidad con la infancia de varias décadas atrás, cuando, según recordó, su madre prácticamente le obligaba a pasar el día fuera de casa. "Me decía: 'Ahora mismo te vas a la calle. No te quiero ver hasta la cena'", recordó, antes de rematar que, cuando él preguntaba "¿Y si me secuestran?", la respuesta era: "Pues yo lo sentiré mucho, sobre todo por ellos". También evocó los campos de tierra, los descampados llenos de peligros y la legendaria mercromina, ese remedio universal que, en clave de humor, "valía para todo": desde una rodilla raspada hasta "si te faltaban vitaminas".

Fernández llevó la exageración hasta las visitas al hospital, donde imaginó el interrogatorio al que se enfrenta cualquier padre cuando un niño llega con un moratón. "Tú de repente estás allí a merced de lo que diga el niño", bromeó. Como cierre, lanzó una advertencia tan absurda como efectiva sobre el futuro de las nuevas generaciones: "Como sigamos así, vamos a crear un mundo de inútiles que lo flipas". ¿La consecuencia? "Los niños del futuro no se van a ir nunca de casa... no porque no encuentren trabajo, sino porque no van a encontrar la puerta".

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