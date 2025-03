"Me preguntó si lo mataría": el momento en el que Salva involucra a Maje en el asesinato de su marido

"Quisiera contar las cosas como en realidad ocurrieron", comenzó así su declaración Salvador Rodrigoel 9 de noviembre 2018. En esta nueva versión involucró directamente a Maje, mientras que hasta entonces se había situado como el único autor de los hechos, intelectual y materialmente.

El 16 de agosto de 2017, Antonio Navarro murió asesinado a cuchilladas en el garaje de su casa. Hubo que esperar cinco meses para que se detuviera a dos personas relacionadas con su muerte: María Jesús Navarro, su propia mujer, y Salvador Rodrigo, uno de los amantes de la joven.

Este fragmento recoge el momento en el que Salva implica a Maje en el asesinato de su marido: "Dije que fue cosa mía solamente, pero fue cosa de los dos. A raíz de una conversación donde dos compañeros de Antonio habían fallecido en un accidente de tráfico, me comentó que 'ojalá hubiera sido él'. Acabó preguntándome si lo mataría por ella y pensó que la mejor forma sería en el garaje. Me proporcionó la llave, me dijo la matrícula de coche, la plaza y le dije que haría cualquier cosa por ella".

Tras cometer el asesinato, cambio su estado de WhatsApp: así fue como Maje supo que su marido estaba muerto. Y es que, ambos crearon su propio código para evitar que los investigadores les cazaran.

¿Por qué aceptó Salva matar a Antonio?

El amante aseguró "estaba muy enamorado" de María Jesús. "Me decía continuamente los maltratos psicológicos que sufría, por lo que temí por su vida. No se cómo lo acepte, temía perderla", explicó Salva ante el juez.

"El transcurso de los meses en prisión le hizo darse cuenta de lo tremendo de su acción, fue como si se le cayera un velo de los ojos", asevera la abogada de Salva.