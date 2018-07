Agente: “Usted no puede llegar a casa y hacer lo que acaba de hacer”

AL LÍMITE

Los agentes de Seguridad Ciudadana acuden a un domicilio de Ciudad Lineal ante la llamada de una mujer. Al parecer su marido, en estado ebrio, ha irrumpido en el piso, donde conviven sus hijos, rompiendo la puerta. ‘Policías en acción’ intentan tranquilizar al hombre que asegura que no le iba a hacer nada a su mujer y no entiende que en su estado no puede entrar en su domicilio.