El piano fue la salvación de Miguel Ángel Obiang tras perder a su madre: "Espero que se sienta orgullosa"

Miguel Ángel Obiang es de Guinea Ecuatorial y vive en España desde hace 5 años. Su pasión por tocar el piano le llegó con dieciséis años, pero comenzó tocando el xilófono en su pueblo, su puerta de entrada a la música.

"Con once meses falleció mi padre, pero mi madre siempre me dijo que era músico; él tocaba la guitarra. Hace tres años perdí a mi madre", dice emocionado Miguel. "Me rompí por dentro, pensé que la vida no tendría sentido", asegura el joven. Así, el piano ha sido su salvación, sus alas. "Cada vez que me ponía a tocar, sentía paz, tranquilidad, me sentía bien, siempre", expresa.

Ahora, llega a la estación Príncipe Pío de Madrid para sorprender al jurado y a Ruth Lorenzo con su interpretación de 'Another Love' de Tom Odell. "Creo que mi madre estará orgullosa de mí, porque siempre quiso verme tocar el piano y no tuvo la oportunidad de hacerlo. Donde sea que esté estará orgullosa", dice emocionado Miguel Ángel.