Los nervios juegan a Carlos una mala pasada en 'El Piano': "¿Puedo volver a empezar? Perdón"

Ruth Lorenzo pide al siguiente concursante de 'El Piano' que le tome el pulso. Carlos es enfermero y su veredicto es claro: "estás más relajada que yo". En la sala oculta, Pablo López descubre que su compañero de jurado, Mika, es algo inquietante.

La música lleva con él desde los ocho años. "Me obligaron a hacer deporte y a mí no me gustaba nada. Me obligaron porque estaba gordo y tenía los pies planos", confiesa ante la presentadora, que no puede evitar que se le escape una carcajada. Por fin, le dejaron cambiar el ejercicio físico por el piano.

Por ello, hoy se atreve con una complicada pieza: 'Idea 10', de Gibran Alcocer. El jurado advierte pronto que el participante está muy nervioso. "Está rojo, ¿has visto?".

Tras un segundo tocando, Carlos tiene que parar. "¿Puedo volver a empezar? Perdón", se disculpa. Ruth se acerca pronto a él para calmarle y tras un par de intentos más, consigue seguir adelante.

Su actuación conquista a Mika y Pablo López e incluso proponen que su tema sea la banda sonora para las promociones en laSexta de 'El Piano'. Eso sí, hay algunos detalles que pulir.