La pistola, clave en la inmediatez de Amazon: así encuentran sus productos en una nave "12 veces la altura del Teide"

Abel Tintos, responsable de comunicación de Amazon España, enseña a Equipo de Investigación la nave de la compañía en San Fernando de Henares, que es equivalente a 24 campos de fútbol y explica por qué su "desorden" es una de las claves.

Amazon afianza su liderazgo por toda España. Equipo de Investigación acudió en este reportaje de hace unos años al gran centro logístico de la compañía en San Fernando de Henares, en Madrid. Una nave equivalente a 24 campos de fútbol donde el programa habló con Abel Tintos, responsable de comunicación de Amazon España, que enseñó la nave y explicó cuál era el lema de la empresa: "Trabaja duro, pásalo bien y haz historia".

Además, Tintos explicó al equipo "las reglas de grabación" prohibiendo grabar las pantallas de los ordenadores para que no se desvele cómo se organiza todo. La nave parece una ciudad, con edificios, peatones, tráfico, y un sistema informático que es el auténtico cerebro de Amazon. Allí se encontraban 2.600 trabajadores que cobraban unos 1.500 euros al mes, en tres turnos las 24 horas del día durante los siete días de la semana.

"Una vez que tenemos todos los productos recibidos tenemos una supercinta transportadora para juntar los productos", explicó Abel Tintos, que destacó que en la nave había miles de estanterías y 317 kilómetros de baldas, que equivalían a "9 vueltas a la M30 y 63 kilómetros de estanterías". Es decir, "12 veces la altura del Teide". Unas cifras espectaculares y de las únicas que Amazon se permitía compartir.

"Otra de las cosas peculiares de Amazon es forma en la que tenemos organizados los productos", explicó Tintos, que destacó que el equipo lo llama "caos organizado": "No seguimos ningún criterio". Por el contrario, los trabajadores cuentan con unas pistolas que marcan al producto y dónde lo dejan, sin ningún orden. "El sistema sabe dónde está cada uno de los millones de productos", explicó el experto. Y es que hasta el desorden sigue una lógica en Amazon con todos los productos almacenados en la pistola de los trabajadores para que estos recorran menos distancia en el almacén buscando los productos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa pasado de Equipo de Investigación.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Amazon Contrarreloj' en atresplayer.com.