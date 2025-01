David recuerda su pasado con las drogas y el juego en 'El Piano' y pide perdón a su madre: "Gracias a la música he vuelto a nacer"

"A lo mejor tenemos flamenco", dice con esperanza Pablo López desde la sala oculta de la Estación de Francia de Barcelona cuando el segundo concursante de la jornada anuncia que es de Jerez. David toca el piano desde los cuatro años y, aunque en su familia no hay músicos, el arte gaditano corre por sus venas.

Ahora está estudiando para entrar en el Conservatorio y dedicarse a la música de manera profesional mientras trabaja de camarero, pero en el pasado, David perdió su camino. "Lo hago por mi madre y mi abuela, les he dado mucho brío. Jugaba con cosas que no se debe jugar, como es las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos".

Lo suspendía todo en el instituto, no tenía ambiciones en su vida. "Empecé con 15 años. Jugando, poquito a poco, me adentré en un mundo que no es bonito. Empecé a salir más de lo que debía". Su abuela aún no sabe nada de esto. "Se enterará viéndome aquí ahora", lamenta. "La persona que me ayudó a salir de todo eso fue mi exsuegra", reconoce. El joven aprovecha las cámaras para pedir perdón a su madre. "Te quiero. Eres lo más importante de mi vida", dice a modo de disculpa.

Tanto Pablo López como Mika están conmocionados con su historia. Sin saber que el artista malagueño es quien juzgará su actuación de hoy, David le menciona como un referente, uno de sus modelos a seguir. "Es un ejemplo de que te digan que no puedes hacerlo y por fuerza y valentía, levantas la cabeza y dices 'yo lo saco'".

Al piano, David Flores interpreta 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz. El jurado aplaude su actuación e incluso insinúa que podría llegar a ser el ganador de hoy.