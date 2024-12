Adrián Rincón, el primer director de orquesta ciego de Europa brilla tocando 'Mediterráneo' de Serrat

"Me he sentido bastante discriminado (...) No es fácil, pero uno tiene que superarse día a día", relata Adrián Rincón, pianista clásico y el primer director de orquesta ciego de Europa y uno de los pocos del mundo.

Adrián Rincón llega desde Salamanca y viene acompañado de su perro guía. Para él, el piano significa "sumergirse en un mundo de música y notas". El joven nació con glaucoma congénito. "Hasta los 12 años pude ver bastante, no del todo bien, pero lo suficiente como para andar sin bastón", cuenta. Pero ese año una infección bacteriana aceleró el proceso de glaucoma.

Rincón tiene la carrera de Dirección de orquesta y coro, y cuenta a Ruth Lorenzo que se ha convertido en el primer director de orquesta ciego de Europa y uno de los pocos del mundo. "Me he sentido bastante discriminado, cuesta mucho dar la oportunidad para dirigir a alguien que tiene una discapacidad", confiesa Adrián, que añade que su primera oportunidad laboral apareció en Lisboa, y no en España. "No es fácil, pero uno tiene que superarse día a día", concluye.

Ahora, llega a 'El Piano' para interpretar una pieza de Serrat: 'Mediterráneo'. Pablo López, jurado del programa junto a Mika, se anima a cantar desde la sala secreta la canción que está tocando el joven desde la estación Príncipe Pío de Madrid.