Un vecino de Luarca se queja de la comida de 'Brasas' "Pedí un bacalao en salsa verde y había de todo menos bacalao"

CHICOTE BUSCA EL POR QUÉ DE LA CRISIS DEL RESTAURANTE

Quique y Loli, los propietarios del restaurante 'Brasas' aseguran que su negocio no funciona porque la gente del pueblo les tiene manía. Por eso, Alberto Chicote, el cocinero de 'Pesadilla en la Cocina' sale a dar una vuelta para comprobar si es cierto, o en realidad hay aspectos que no sabe y que están llevando al restaurante a la quiebra. Los vecinos aseguran que no tienen lo que demandan y que los platos tienen de todo menos el alimento principal.