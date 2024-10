Con los trabajadores mal coordinados, una jefa desbordada, un dueño ansioso por jubilarse y la "esporádica visita" de una rata en el almacén, Chicote encara el primer servicio de 'El sitio', un lugar que "no está gobernado por nadie" o tal vez sí, por cucarachas.

Las comandas no se cogen bien, los platos llegan fríos a los comensales o no salen y, para colmo, Chicote se enfrenta a una repentina plaga de cucarachas. "Tienes una cucaracha ahí que se va a electrificar", comenta Chicote señalando los primeros "bichos" que aparecen por el microondas. "Hemos fumigado pero sigue habiendo y tenemos que tener cuidado, están por todos los lados", asegura Eli, la copropietaria.

Mientras transcurre el servicio, las cucarachas empiezan a aparecer por las esquinas de la sala la principal, donde incluso una clienta se ve obligada a pisar una de ellas para que no le salte a la comida. "¡No me jodas, nos comen los bichos!", comenta el chef, que no da crédito, al escuchar a Raquel, la camarera, entrar gritando en cocina para comunicar al resto del equipo sobre las quejas de las cucarachas.