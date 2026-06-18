Servicio Secreto: El Barrio
Las lágrimas del camarero de El Barrio al ver interrumpir a Alberto Chicote el servicio: "Lo necesitaba"
"Cuando he visto a Alberto Chicote entrar de esa forma, he llorado, lo necesitaba", confiesa Raúl, hermano del dueño y camarero del restaurante 'El Barrio'. "Os llevo vigilando unos días", les devela Chicote tras parar el servicio.
Alberto Chicote se ve obligado a interrumpir el servicio en el restaurante 'El Barrio' al ver cómo han dado a un cliente una comida frita con el aceite de los calamares cuando les ha advertido de que es alérgico al pescado. "Cuando he visto a Alberto Chicote entrar de esa forma, he llorado, lo necesitaba", confiesa Raúl, hermano del dueño y camarero del restaurante 'El Barrio'. "¿Sabéis lo que ha estado a punto de pasar aquí?, no teneis ni puta idea", pregunta alucinado Chicote, que explica que "el señor que estaba sentado ha dicho varias veces que es alérgico al pescado y le habéis endosado un plato frito en el mismo aceite que los calamares".
"Si se lo come, ¿sabéis dónde acaba esta tarde?, en el el hospital, y vosotros con una denuncia de puta madre, es decir, metidos en el agujero", advierte muy enfadado el presentador de Servicio Secreto. Por su parte, Kike, dueño del local, asegura que "es un error imperdonable de comunicación y de responsabilidad" y echa la bronca a su equipo: "¿Cómo no os dais cuenta de lo del pescado?, falta comunicación, no puede ser que una persona alérgica al pescado se le ponga comida del aceite del pescado".
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