El servicio del Estoril es un auténtico caos, la desorganización en la cocina hace que los platos no salgan o lleguen desordenados y fríos, lo que hace que los clientes comiencen a quejarse. "Tenemos seis mesas que ni siquiera tienen bebida, ni comida, ni nada", afirma la camarera y pareja de Álex en la cocina. "Al ritmo que llevamos avísales que a partir de aquí, que vuelvan a las 11 a cenar", afirma Álex, el dueño.

Además, Álex no para de liar a Sami, el cocinero. "Tú sigue cantando", ironiza Sami a Álex, que no para de mandarle platos. "Yo te canto para refrescarte la memoria", afirma Álex a su cocinero, al que Alberto Chicote defiende: "Lo que haces es meterle en un mierdón de categoría". "No ayudas, solo atosigas", critica Alberto Chicote al dueño del Estoril.

Los clientes no paran de quejarse y Alberto Chicote no da crédito al ver que "todos los trabajadores están corriendo mientras parece que Álex está de vacío". "Estoy por meterme en el lavavajillas y cerrar": afirma Alberto Chicote que no aguanta la "pesadilla" de la cocina por la mala organización de Álex. Puedes ver el tenso momento en el vídeo principal de esta noticia.