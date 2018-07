Mónica: "El motivo para venir cada día es mi madre, para que se sienta orgullosa de mí"

LA JEFA DE COCINA NECESITA EL APOYO DE SU FAMILIA

El caos en sala es evidente y Germán, el propietario de 'El Montecillo', entra en cocina para "machacar" a su hija y cocinera. Mónica reclama apoyo, pero en vez de eso, la jefa de cocina recibe más quejas por parte de su padre: "Lo estás haciendo fatal". Harta de recriminaciones, Mónica abandona el servicio entre llantos y recordando a su madre: "Quiero que venga y me eche una mano... ¡Qué falta me haces, mamá! Que me has dejado muy sola…". Alberto Chicote sale para apoyarla y animarla a que siga adelante.