A los dueños les cuesta recuperarse de la sorpresa al ver la transformación: "¡Qué bonito!". Alberto Chicote les explica que desde que llegó le impresionó la altura de los techos y desde el principio pensó en como aprovecharlos: "Cuando llegué me pareció que esto era un merendero grandote y hemos utilizado la tendencia de la colocación de andamios que ayudan a separar el local y crear espacios casi íntimos done no los hay".

Ana está tan emocionada que no tiene palabras para describir lo que siente al ver el nuevo Legado de Andrés. Pero las sorpresas no terminan ahí y la carta también reserva sorpresas como el apartado de platos de cuchara que son la especialidad de Andrés. El cocinero no puede parar de probarlo todo: "Andrés no te estás dejando nada", le dice Chicote.

"Con esta carta, si lo hacemos bien, podemos romper porque es única y espectacular", comenta emocionado Andrés. Viendo el entusiasmo de todos, Chicote aprovecha para advertir al equipo de que a partir de ese momento empieza lo más difícil: "Necesito contar con todos y cada uno de vosotros al 150%".