A pesar de que todo fluye en el comedor gracias a la transformación de Ana, en la cocina siguen los problemas de siempre. La inseguridad de cristina aumenta debido a la novedad de los platos de la carta y no deja de preguntar a cada paso que da.

Además Andrés no consigue ordenar su cabeza y transmite el caos al resto del personal de cocina. Cuando Alberto Chicote ve que el cocinero "se está perdiendo" y que empieza a haber retrasos e impaciencia en el comedor.

El chef de Pesadilla en la cocina acaba por agarrar a Andrés de los brazos para hacerle reaccionar: "Me puedes mirar de una vez de frente que me estás poniendo ya de un nervioso que no te puedes ni imaginar".

Finalmente parece que Andrés se da cuenta de la importancia de la situación y consigue poner orden y dirigir correctamente a su equipo para sacar adelante un servicio en el que los clientes destacan la calidad de los platos.