A pesar del reparto del trabajo y de las enseñanzas de Alberto Chicote en El legado de Andrés Ana está perdida en la sala y Andrés en la cocina. El cocinero no consigue dar órdenes claras ni cantar correctamente las comandas y el colapso se hace evidente.

Alberto Chicote tiene que explicar varias veces a Andrés cómo dar órdenes claras al personal de cocina pero las explicaciones caen en saco rato. "Vamos, vamos", anima Andrés y Chicote le replica: "Sí pero adónde vamos, no vale con animarles, vale con decirles qué tiene que hacer".

Pocas veces en Pesadilla en la cocina Alberto Chicote se ha visto obligado a suspender el servicio en marcha en un restaurante. Pero el caos llega a un punto en el que los comensales devuelven tantos platos que no hay suficiente género en la cocina para repetirlos y dar de comer a los clientes.

El chef Alberto Chicote pide a Ana que le acompañe al comedor y se dirige a los clientes para comunicarles que no van a poder sacar más platos y que "siente que algunos se queden sin comer". Ana ha presenciado la escena entre lágrimas: "Me he sentido avergonzada, se me ha caído el mundo encima".

Todo el personal se queda hundido después de un servicio desastroso.