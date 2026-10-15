El insólito momento en el que una camarera canta a una clienta "para disculparse" por el servicio: "¿Y no puedes traerme la hamburguesa?"

Ante las quejas de unas clientas por el mal servicio en 'El loco', Greta, la camarera les canta una canción. Algo que no convence a las mujeres: "¿Y no podemos cambiarlo por una hamburguesa que sea mas rápida?".

Alberto Chicote se desplaza hasta el madrileño barrio de Chueca para conocer 'El Loco', un restaurante vegano que hace honor a su nombre entre cócteles imposibles, una plantilla inexperta y una cocina sin platos. El presentador de Pesadilla en la cocina vive en el vídeo principal de esta noticia el primer servicio con 'El Loco'.

Nada más llegar, el exitoso chef destaca que hay "polvo y mierda, todo lo que tú quieras". Además, se va encontrando de camino a la cocina hasta siete gorros. La situación al llegar a la cocina no mejora. Y es que Chicote se encuentra con "una regleta que tenía Carlos V puesta por el dueño para la freidora": "Cuando la pusiste tú fue cuando estabas en el colegio". Por otro lado, el presentador alucina al ver las comandas: "Parecen los apuntes de magia oscura de Harry Potter".

Los problemas de la cocina llegan al comedor, a diferencia de la cocina, que comienza a provocar las primeras quejas de los clientes. Y es que muchas mesas continúan vacías y las que tienen algo de comida, llega a medias. Es el caso de una mesa con cuatro chicas, a las que solo a dos les ha llegado la hamburguesa y ni siquiera tienen el entrante. Al pedirle explicaciones a la camarera, Greta, la joven se pone a cantar.

"Para disculparme os voy a cantar una canción", afirma Greta a las clientas, que responden: "¿Y no podemos cambiarlo por una hamburguesa que sea más rápida?". "No", responde la camarera, que comienza a cantar. Puedes ver el surrealista momento en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: El Loco en atresplayer. com

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