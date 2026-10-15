De encontrarse una piedra en los tacos a pegársele un chicle en el pantalón: los clientes huyen de 'El loco'

Ni los clientes ni Alberto Chicote dan crédito del servicio de 'El loco'. La comida no llega y, cuando lo hace, es con una piedra. Además, el local está tan sucio que a un cliente se le queda un chicle pegado.

Alberto Chicote se traslada 'El Loco', un restaurante vegano en el madrileño barrio de Chueca donde el servicio es un auténtico caos. Algo que el presentador de Pesadilla en la cocina descubre nada más llegar, encontrando "polvo y mierda, todo lo que tú quieras".

Por otro lado, el presentador se adentra en la cocina, donde no da crédito con cómo Greta, la camarera, apunta las comandas: "Parecen los apuntes de magia oscura de Harry Potter". El caos de la cocina se traslada al comedor, donde la comida no llega y los clientes se empiezan a impacientar. Sin embargo, lo peor ocurre cuando llegan los tacos a una de las mesas: y es que una de las clientas encuentra una piedra dentro del taco.

"Qué vergüenza, lo siento mucho", responde Greta mientras que el dueño del local, Federico, confiesa a cámara que ha sido un momento "muy vergonzoso": "Es una falta de respeto total por falta de la cocina". Tras ello, el dueño acude a la cocina para reñir a la cocinera: "¿Esto es mi culpa?", pregunta Federico a la joven, quien afirma que tampoco es la suya. "Se puede matar a la gente aquí", afirma muy enfadado el hostelero, que insiste: "No todo va a ser mi culpa, esto te lo comes tú, no los clientes".

Pero la cosa no acaba ahí y en otra mesa, uno de los clientes se ha sentado encima de un chicle, que se le ha quedado pegado al pantalón. "Esto es una vergüenza, tenéis que limpiar", afirman en la mesa, donde aseguran que se van ante la suciedad del local. "Me he muerto de la vergüenza", afirma Tatiana, la otra camarera, que confiesa que avisa al dueño. "Lo único en que has acertado es en el nombre del chiringuito", asegura Alberto Chicote.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: El Loco en atresplayer. com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.