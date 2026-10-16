La dura advertencia de Chicote al equipo de 'El Loco': "Se cierran negocios todos los días y el que resta, sobra"

Tras otro servicio caótico en el restaurante de Chueca, el chef saca a la plantilla de la cocina para enseñarles la importancia del trabajo en equipo. "Aquí se fracasa, se cierran negocios todos los días y se sufre", les recuerda.

En 'El Loco', el restaurante madrileño que Alberto Chicote visita en Pesadilla en la cocina, los problemas no dejan de acumularse. La falta de organización vuelve a provocar el colapso del servicio y el chef decide que ha llegado el momento de sacar a los trabajadores del restaurante para hacerles entender qué está fallando.

A tan solo media hora del centro de Madrid, Chicote reúne a la plantilla en un huerto con un propósito claro: demostrarles que, sin coordinación y esfuerzo conjunto, el negocio no podrá salir adelante. Allí, los trabajadores tienen que colaborar para preparar un bancal y plantar, una actividad que pretende trasladar al campo las lecciones que no consiguen aplicar entre fogones.

"Sembrar una planta es trabajar en equipo, algo que necesita esfuerzo y dedicación para recoger los frutos", reflexiona Tatiana, una de las camareras, que parece captar el mensaje de la actividad.

Chicote, sin embargo, no suaviza su discurso y aprovecha la experiencia para recordarles que la situación del restaurante es seria. "Siento ser el que baja los ánimos al suelo, esto es el mundo de verdad, y aquí se fracasa, se cierran negocios todos los días, te quedas en la calle y se sufre", les advierte, mientras les recuerda que hay muchas personas que querrían tener la oportunidad de sacar adelante un negocio.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'El loco' en atresplayer.com

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