Alberto Chicote queda con los propietarios de 'El sitio' para hablar sobre el negocio y lo ocurrido en el último servicio. "¿Qué es lo que pasa José Antonio?", pregunta el chef al ver al dueño del local llorando. Eli, la mujer de Antonio responde por él y dice que está emocionado porque la vergüenza que paso ayer le superó. "Él se emociona, se viene abajo", explica la dueña, que asegura al cocinero que ella está preparada para que le den guerra, pero a su esposo le va a costar la salud.

"No puedes abandonar con una hipoteca", afirma Eli. "Tu negocio es tu jaula porque es del sitio del que no vas a poder escapar", le explica el presentador de 'Pesadilla en la cocina'. "Mi negocio para mi es una pesadilla, me quita tiempo de mi vida, estoy teniendo problemas con mi pareja y no me siento madre porque no puedo estar con mi hijo", expone Eli, que afirma que sufre también por su hijo porque está siempre con un familiar.

"A mí me hubiese encantado poder llevarlo a un parque como todos los niños", se sincera la dueña, que comenta que eso a José Antonio también lo está machacando. "Tengo mis años, me ha llegado el niño este que es lo más grande y quiero estar con él", reconoce José Antonio, mientras que Eli explica a Chicote que ella tiene ganas de que se arregle la situación para que él esté con su hijo y pueda respirar también.