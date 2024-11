Alberto Chicote decide citar a todo el equipo del 'CD Estoril II' al completo en una de la instalaciones del club deportivo. ¿Qué similitudes tiene el deporte en equipo en muestra vida? ¿En el día a día de un restaurante?

"Poner en marcha un negocio y sacarlo todos los días, poco a poco, es como una carrera de fondo. Supone mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo", reflexiona Chicote. "Yo no puedo salir de mi restaurante si no es porque tengo un equipo que funciona y me cubre las espaldas, sin el equipo que trabaja contigo no vas a ningún sitio", asegura el chef de Pesadilla.

Los dueños del 'CD Estoril II' se sinceran sobre su equipo y ven un rayo de esperanza para que el restaurante comience a funcionar de manera positiva. El equipo se reúne al completo y se sincera ante Chicote sobre el poco apoyo que reciben de parte de los dueños.

"Tenéis gente que quiere estar a vuestro lado, no podéis estar cada uno a lo vuestro. Tenéis que correr esto juntos, porque si no, hagamos lo que hagamos, no llegamos a ningún sitio. Necesito ese compromiso", confiesa Chicote, mientras los empleados se funden en un bonito abrazo.