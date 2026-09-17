Alberto Chicote cata el menú de 'Gastrobar Terelita': "Está muy rico, las cosas como son"

Alberto Chicote viaja hasta Alcorcón para poner a prueba a 'Gastrobar Terelita', un restaurante peruano cuyo principal problema es la falta de clientes.

Esta semana, Pesadilla en la cocina viaja hasta Alcorcón, en Madrid, para conocer 'Gastrobar Terelita', un restaurante peruano cuyo dueño, Giusseppi, está dispuesto a hacer todo lo posible para salvar el negocio que decidió emprender hace cuatro años. Un restaurante que lleva el nombre de su abuela y que también nació de la promesa que le hizo. Ahora, sin embargo, el negocio atraviesa un momento crítico. Uno de sus principales problemas es precisamente que no entra gente por la puerta.

Junto a Giusseppi trabajan Junior, encargado y camarero; Lucero, camarera; y David, ayudante de cocina. Además, Junior y Giusseppi son pareja, por lo que la situación del restaurante amenaza también con afectar a su relación.

Chicote cata el menú

Un cuarto de pollo a la brasa, ceviche y causa limeña. Este es el pedido que hace el chef de Pesadilla en la cocina en el restaurante peruano. Sin embargo, el servicio comienza con mal pie. "No queda pollo", por lo que el chef cambia su elección por una chicharronada. "Llevo más de media hora", protesta Chicote mientras espera su comida.

Para el chef, el ceviche "está muy rico", lo mismo que la chicharronada. "Sin estar malo, no es un plato de pedirlo otra vez", reconoce el chef, algo parecido ocurre con la causa limeña: "Está rico, un plato rico, está muy bien".

Así, 'Gastrobar Terelita' consigue algo poco habitual y es que Chicote encuentra una cocina con platos que, en general, le gustan.

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