Los platos del restaurante 'Los Pitos' no salen de cocina, y los pocos que salen no coinciden con lo que han pedido los comensales. Algunos clientes se quejan de recibir sus platos fríos y otros de estar esperando mucho tiempo. Marcelo se encarga de la cocina y Rosana, su mujer, de la sala, pero la realidad es que la organización brilla por su ausencia. Ante la baja de una de sus camareras, deciden llamar a Renato, un amigo de la pareja, que en realidad trabaja en una peluquearía canina.

La falta de experiencia de Renato se hace notar desde el inicio del servicio. "No sé en qué mesa está", asegura Renato, a las cámaras de Pesadilla, que leva un plato de pernil brasileño de un lado a otro. "Estoy buscando el dueño de pernil y no lo encuentro", advierte. "He salido cuatro veces con este plato, ¡qué hago con él!", pregunta desesperado en cocina.

"P*** locura, ¡busca la solución fuera!", le grita Marcelo. Tras pasear el plato por todo el restaurante, logra encontrar a la clienta que ha pedido el pernil. Ante la emoción, entra en la cocina a comentarlo. "Pero no vengas aquí a contarlo, ¡llévalo! Viene como si fuese Indiana Jones, ¡he encontrado el pernil!'", alucina Chicote.