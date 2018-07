Se armó la de San Quintín en Pekín Express

'No comprendo cómo España no sale de la crisis teniendo mentes como estas'

Los primos ganaron la prueba de inmunidad que esta vez era de pesca, aunque Quintín volvió primero a la orilla a cantar victoria con cuatro peces en el cubo en lugar de los cinco requeridos. Tampoco sabe contar el muchacho, pero no vamos a hacer leña del árbol caído. La inmunidad les permitió a los primos castigar a tres parejas con realizar la siguiente prueba andando en lugar de hacerla en bici. ‘Los primos’ escogieron castigar sin montar en bici a Quintín, el único que no sabía montar en bici. Olé ahí los estrategas, ‘los napoleones’ del concurso. No comprendo cómo España no sale de la crisis teniendo mentes como estas.



La madre y la hija tuvieron que realizar toda la etapa con el hándicap de llevar una caja de pescado podrido, que obviamente ahuyentaba a los conductores a la hora de pararlas. El hándicap les mortificó tanto que decidieron dejarlo atrás, por lo que automáticamente han quedado eliminadas del concurso. Pero el verdadero protagonista del día para mí fue Pepe. El aristócrata amenazó con partirle la cara a un taxista local por querer cobrar por hacer su trabajo. Se nota que ya va haciendo mella la reforma laboral.



La semana que viene descubriremos si Quintín y Nacho permanecen en el concurso y si Pepe sigue recorriendo Sri Lanka con la misma ropa con la que va a los toros el Jueves Santo.