El padre de Alberto Chicote ha confesado en Palo y Astilla que cuando Alberto era pequeño le quisieron "comparar" en dos ocasiones "unos mexicanos". "Era de caramelo", ha apuntado su madre.

El padre asegura que "todo el mundo" le dice que es clavado a él y es por eso que se le quitó el complejo de "feo": "Cuando ya ha sido mayor me he creído algo que nunca me había creído. Yo siempre he tenido complejo de feo".

"Al mismo tiempo decían 'cómo se parece a su padre', y a mí se me levantaron las alarmas. Si Alberto es guapo y se parece a su padre...", ha comentado entre risas.