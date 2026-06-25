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En La Noche de Aimar

Laura Gallego, taxista en Madrid, da la razón a Elvira Lindo: "Las mujeres conducimos mejor, no nos sulfuramos tanto"

La taxista Laura Gallego visita el plató de La Noche de Aimar para hablar de su profesión y lo que significa ser mujer y taxista en Madrid ante Elvira Lindo, Thais Villas, David Vico y Aimar Bretos.

Laura Gallego, taxista en Madrid, da la razón a Elvira Lindo: "Las mujeres conducimos mejor, no nos sulfuramos tanto"

Su nombre quizá no acapare los titulares de los medios nacionales, pero su labor es indispensable en nuestra sociedad. Es por ello que, tras la visita de María Galiana y Alberto San Juan, Aimar Bretos da la bienvenida en el plató de La Noche de Aimar a la taxista Laura Gallego, quien desvela cómo es ser mujer y conductora de taxis en Madrid.

La escritora Elvira Lindo, una de las encargadas de entrevistarla, pone sobre la mesa una creencia muy común para saber qué opina ella sobre el asunto: ¿es cierto que las mujeres conducen mejor que los hombres?

"Yo creo que sí", afirma la profesional basándose en sus años de experiencia al volante. "Por lo menos, no nos sulfuramos tanto. A mí no me importa que me adelanten", añade.

Su única preocupación es llevar a su pasajero por la ruta más segura, fiable y rápida. "Siempre que no incumpla las normas de circulación, le llevaré lo mejor que pueda", suele responder a quienes le piden que pise el acelerador.

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