La entrevista completa de Aimar Bretos a María Galiana: la profesora que se convirtió en "la abuela de España" y ganó un Goya

Antes de convertirse en la abuela de España con 'Cuéntame' y ser una exitosa actriz con un Goya, María Galiana fue profesora hasta los 65 años. Una vida apasionante en la que ha hecho "lo que le ha dado la gana" como recuerda con Aimar Bretos.

María Galiana visita el plató de La Noche de Aimar para hacer un repaso de su vida, tanto la personal como la profesional. Y es que con su papel en la exitosa serie 'Cuéntame', en la que estuvo 22 años, Galiana conquistó el corazón de todos los españoles y se convirtió en "la abuela de España".

Pero la sevillana no solo es eso, detrás de su exitosa carrera como actriz hay grandes películas que le han llevado a conseguir un Goya. Así repasa su interesante vida con Aimar Bretos.

De profesora a actriz

Lo que pocos saben es que María Galiana fue profesora de colegio hasta que se jubiló con 65 años. En ese momento, comenzó a trabajar en su otra pasión: ser actriz. Un trabajo que sigue desempeñando en la actualidad, a sus 91 años.

"¿Qué tienes en contra de la jubilación?, ¿por qué sigues trabajando?", pregunta Aimar Bretos a Galiana, que reflexiona: "Probablemente porque he sido educada en el trabajo, para mí y yo creo que para todos los de mi generación y algunos posteriores, trabajar es una cosa buenísima, todo lo contrario a lo que piensa la juventud de ahora en general".

"A mí eso nunca me lo ha parecido, me he alegrado muchisimo de tener posibilidades de trabajar", destaca Galiana, que afirma que, además, disfruta con lo que hace: "A mí me ha pasado durante tantos años como profesora, que ha sido mi gran vocación, y una vez que me jubilé, me encontré con este otro trabajo que me gusta tanto, que es ser actriz, ¿por qué lo voy a dejar?".

"No he entrado en la era digital"

María Galiana afirma que se lleva fatal con las nuevas tecnologías y no ha entrado en la era digital. "No puedo perder el tiempo, me gusta mucho leer y escuchar música", asegura la actriz, que destaca que en vez de apuntar cosas en el móvil, ella "escribe cositas con un boli en su agenda".

Feminista

"Siempre he sido muy independiente y he tenido un gran suerte con mi marido porque es una expresión burda, pero he hecho siempre lo que me ha dado la gana", reconoce María Galiana, que destaca que siempre ha tenido libertad en su casa para decidir qué hacer con su vida.

4. Rafael, su mayor fan

Y es que Rafael no solo era su marido, sino también su mayor fan. "Amigos míos me dijeron cuando murió que era una pena porque era quien más disfrutaba con mis éxitos", recuerda la actriz, que destaca que se le saltan "las lágrimas" al recordarlo: "Solo ver la cara de mi marido cuando me dieron el Goya merecía la pena totalmente".

"Le echo mucho de menos", afirma emocionada la actriz, que explica que aunque tiene cinco hijos, no son sus amigos: "Fundamentalmente, lo que echo de menso es hablar con mi marido".

La pérdida de su bebé

Por otro lado, la actriz recuerda cómo tuvo seis hijos, pero uno de ellos, el segundo, murió a los pocos meses de muerte súbita en la cuna. Un duro golpe que, según explica, en esa época se tomaba de una forma más natural, ya que las mujeres tenían hasta ocho hijos, y la mayoría perdía alguno: "Se educaba en la renuncia".

La abuela de España

"La fama es impresionante y veo con mucho cariño que me consideren la abuela de España, pero la verdad que en esos 22 años de 'Cuéntame' me hubiera gustado hacer otros papeles también", reconoce María Galiana.

"Los productores teatrales no se pensaban que yo era una actriz seria y capacitada, como era una abuela tan buena y querible... la gente sigue pensando que yo soy así, y no", afirma Galiana, que destaca que ella es "muy seca y nada cariñosa", pero, eso sí, "muy leal".

Juan Echanove

La historia de Juan Echanove y María Galiana da para una obra, sí, de esas que interpretan y donde nació su bonita y especial relación. Y es que hasta en tres ocasiones Galiana ha hecho de madre de Echanove, quien la sorprende con un bonito mensaje en el programa.

"Yo creo que de las cosas mas bonitas que me han dicho a lo largo de mi vida es considerarme un hijo mas de María Galiana", reconoce Echanove a una sorprendida María, que confiesa a Aimar Bretos cómo es su relación: "Nos queremos horrores, pero de la misma manera nos odiamos".

Mensaje a la juventud

Por último, Aimar Bretos pide a María Galiana que mande un mensaje a los jóvenes que estén viendo el programa: "Todos por igual, valientes, eso es lo que tienen que ser, todos por igual".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.