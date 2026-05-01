José Sacristán, al "detector de imbéciles" de su amigo Fernando Fernán Gómez: "Tenía la suerte de ver al tonto venir"

En 'La Noche de Aimar', el actor recuerda con cariño, admiración y algo de humor la figura de su amigo Fernando Fernán Gómez: "Hay poca gente tan generosa y tan cordial como él".

Hablando de la fama, del incordio y de su amigo Fernando Fernán Gómez, José Sacristán escucha en el plató una pieza que le pone Aimar Bretos.

Con 'El hijo de la cómica' en la cabeza, una obra de teatro escrita, dirigida y protagonizada por el propio Sacristán y concebida como homenaje a Fernán Gómez, el intérprete recuerda al actor: "Fernando no es que tuviera mal carácter, es que siempre se manejaba mal con el dinero. Todo el dinero que tenía se lo gastó en un detector de imbéciles. Y con ese detector, antes de que llegara alguien, ya lo sabía y lo mandaba a la mierda a la primera, Porque hay poca gente tan generosa y tan cordial como él", asegura el interprete.

Sobre si a Sacristán le "pita" ese mismo detector, asegura que "no", pero admite que sí tiene cierta "sensibilidad".

"Esta cita la digo mucho: la oía todos los días cuando iba a ver a José María Rodero hacer 'Calígula', cuando decía aquello de que 'la necedad es homicida'. Y es que el tonto mata. El tonto, cuando te descuidas, mata", ha explica entre risas, reconociendo que "no es mucho de mandar a al mierda".

"Procuro hacerlo siguiendo el consejo del viejo tío Tomás, de mi pueblo, un hombre ciego y analfabeto, que decía que 'lo primero es antes'. Tener a una edad determinada una serie de prioridades para no perder el tiempo", zanja el actor.

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