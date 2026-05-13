El Gran Wyoming rememora cómo rompió con las normas sobre el escenario: "Fui la primera persona que habló sin guion"

El presentador de El Intermedio recuerda en La Noche de Aimar incluso la presencia de policías en algunas funciones para controlar el contenido. "Si alguien se salía del texto, podía meterte un puro", explica.

Sobre su decisión de dejar la música de manera profesional, el Gran Wyoming define el momento como una transición natural más que como una ruptura. "Fue una intersección. Yo no he dejado nunca la música, pero mis condiciones y mi talento son muy limitados. Si el talento hubiera sido paralelo a mi melomanía y a mi amor por la música hubiera sido el número uno del mundo", bromea.

Con ironía, reconoce también sus limitaciones como cantante. "Cantaba de una forma dudosa, por no decir que era una puta mierda de cantante", dice entre risas. Recuerda que en su etapa en el bar, el Maestro Reverendo solía subirle el tono de las canciones para provocarle fallos.

"Me animaba en un campo donde yo era un zote, porque el Rock&Roll sí lo podía cantar, pero me metía en el mundo del bolero y me daba tanto bochorno el momento de abordar según qué temas que me inventaba unas introducciones", recuerda el presentador.

Y así, esa incomodidad "se la llevó al escenario" y le llevó a improvisar y, con el tiempo, a romper una norma casi intocable de la época: el guion cerrado. "Fui la primera persona que habló en un escenario sin guion. Estaba terminantemente prohibido".

Recuerda incluso la presencia de policías en algunas funciones para controlar el contenido. "Si alguien se salía del texto, podía meterte un puro", explica. "La gente venía y se sorprendía mucho con lo de verme hablar, entones, para que vieran que no había truco, como en aquel entonces todo el mundo iba con un periódico debajo del brazo, preguntaba al público sobre las noticias y hacia un análisis que me inventaba", recuerda el presentador a Bretos.

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